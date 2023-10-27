Голицына (Каштанова) Нина Леонардовна
женский, родилась 20.11.1954, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Голицын Владимир Михайлович18.04.1951 г.р.
Дети
Голицын Михаил Владимирович24.12.1979 г.р.
Голицын Никита Владимирович12.03.1986 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1976
Рождение ребёнка
24.12.1979
Сын: Голицын Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
12.03.1986
Сын: Голицын Никита Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович