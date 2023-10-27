Голицына (Каштанова) Нина Леонардовна 20.11.1954 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына (Каштанова) Нина Леонардовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.11.1954, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Голицын Владимир Михайлович18.04.1951 г.р.
Дети
Голицын Михаил Владимирович24.12.1979 г.р.
Голицын Никита Владимирович12.03.1986 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
02.07.1976

Муж: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
24.12.1979

Сын: Голицын Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
12.03.1986

Сын: Голицын Никита Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва

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