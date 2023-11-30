Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Голицын Никита Владимирович
Голицын Никита Владимирович
Написать автору
Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
12.03.1986
Пол
Мужской
Отец
Голицын Владимир Михайлович
1951 г.р.
Мать
Голицына (Каштанова) Нина Леонардовна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1986
Отец:
Голицын Владимир Михайлович
Мать:
Голицына Нина Леонардовна
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия