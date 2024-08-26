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Патрина Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрин Федор Потапович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-73л
Рождение ребёнка
1809

Сын: Патрин Иван Федорович

Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-72об
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Патрина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-73л
Рождение ребёнка
1812

Сын: Патрин Степан Федорович

Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-72об
Рождение ребёнка
1814

Сын: Патрин Сидор Федорович

Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 19об
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Комарова (Патрина) Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 20л
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Патрина) Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 20л
Рождение ребёнка
1823

Сын: Патрин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 19об
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Патрина) Федосья Федоровна

Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 20 л
Смерть
Неизвестно

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