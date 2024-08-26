Патрина Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-73л
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович
ГАСО, 24-25-330-72об
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Патрина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович
ГАСО, 24-25-330-73л
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович
ГАСО, 24-25-330-72об
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович
ГАСО, рев1834 19об
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Комарова (Патрина) Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович
ГАСО, рев1834 20л
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Патрина) Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович
ГАСО, рев1834 20л
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович
ГАСО, рев1834 19об
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Патрина) Федосья Федоровна
Отец ребёнка: Патрин Федор Потапович
ГАСО, рев1834 20 л
Смерть
Неизвестно