Патрин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Патрин Федор Потапович
Мать: Патрина Матрена Ивановна
ГАСО, 24-25-330-72об
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ксенья Ивановна
Мать ребёнка: Патрина Настасья
ГАСО, рев1834 20л
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Патрина Настасья
ГАСО, рев1834 19об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Патрина Настасья
ГАСО, рев1834 20л
Смерть
Неизвестно