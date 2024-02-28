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Патрин Иван Федорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Патрин Федор Потапович

Мать: Патрина Матрена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-72об
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ксенья Ивановна

Мать ребёнка: Патрина Настасья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 20л
Рождение ребёнка
1832

Сын: Патрин Михайло Иванович

Мать ребёнка: Патрина Настасья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 19об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрина Настасья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 20л
Смерть
Неизвестно
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