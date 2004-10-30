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Каршиев Хондамир Отабекович
Каршиев Хондамир Отабекович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.2004
Пол
Мужской
Отец
Каршиев Отабек Бабабекович
1977 г.р.
Мать
Жумаева Сабохат Кувондиковна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.2004
Отец:
Каршиев Отабек Бабабекович
Мать:
Жумаева Сабохат Кувондиковна
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