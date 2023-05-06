Каршиев Отабек Бабабекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаршиев Отабек Бабабекович

Каршиев Отабек Бабабекович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1977

Отец: Каршиев Бабабек Имброхимович

Мать: Исаева Халима Хамидовна

Рождение ребёнка
09.04.2000

Сын: Каршиев Чингизбек Отабекович

Мать ребёнка: Жумаева Сабохат Кувондиковна

Рождение ребёнка
30.10.2004

Сын: Каршиев Хондамир Отабекович

Мать ребёнка: Жумаева Сабохат Кувондиковна

Рождение ребёнка
22.05.2009

Сын: Каршиев Мансурбек Отабекович

Мать ребёнка: Жумаева Сабохат Кувондиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жумаева Сабохат Кувондиковна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close