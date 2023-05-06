Каршиев Отабек Бабабекович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1977
Рождение ребёнка
09.04.2000
Сын: Каршиев Чингизбек Отабекович
Мать ребёнка: Жумаева Сабохат Кувондиковна
Рождение ребёнка
30.10.2004
Сын: Каршиев Хондамир Отабекович
Мать ребёнка: Жумаева Сабохат Кувондиковна
Рождение ребёнка
22.05.2009
Сын: Каршиев Мансурбек Отабекович
Мать ребёнка: Жумаева Сабохат Кувондиковна
Бракосочетание
Неизвестно