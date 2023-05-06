Жумаева Сабохат Кувондиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жумаева Сабохат Кувондиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1976

Отец: Джумаев К'увондик

Мать: Толипова Каромат К'дировна

Рождение ребёнка
09.04.2000

Сын: Каршиев Чингизбек Отабекович

Отец ребёнка: Каршиев Отабек Бабабекович

Рождение ребёнка
30.10.2004

Сын: Каршиев Хондамир Отабекович

Отец ребёнка: Каршиев Отабек Бабабекович

Рождение ребёнка
22.05.2009

Сын: Каршиев Мансурбек Отабекович

Отец ребёнка: Каршиев Отабек Бабабекович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каршиев Отабек Бабабекович