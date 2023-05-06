Жумаева Сабохат Кувондиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.12.1976
Отец: Джумаев К'увондик
Рождение ребёнка
09.04.2000
Сын: Каршиев Чингизбек Отабекович
Отец ребёнка: Каршиев Отабек Бабабекович
Рождение ребёнка
30.10.2004
Сын: Каршиев Хондамир Отабекович
Отец ребёнка: Каршиев Отабек Бабабекович
Рождение ребёнка
22.05.2009
Сын: Каршиев Мансурбек Отабекович
Отец ребёнка: Каршиев Отабек Бабабекович
Бракосочетание
Неизвестно