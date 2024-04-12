Щенёва (Боева) Полина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенёва (Боева) Полина Игнатьевна

Место рождения

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

22.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Боев Игнатий Антонович

Мать: Боева Домна Алексеевна

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.07.1913

Сын: Трубников Степан Егорович

Отец ребёнка: Трубников Егор Иванович

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.11.1928

Сын: Щенёв Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Щенёв Гаврила Полуэктович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щенёв Гаврила Полуэктович

Смерть
22.12.1963
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
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