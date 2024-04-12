Щенёва (Боева) Полина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти22.12.1963
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Боев Игнатий Антонович
Мать: Боева Домна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.07.1913
Сын: Трубников Степан Егорович
Отец ребёнка: Трубников Егор Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1928
Сын: Щенёв Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Щенёв Гаврила Полуэктович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1963
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область