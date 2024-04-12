Щенёв Гаврила Полуэктович
Место рождения
Дата рождения07.09.1890
Дата смерти03.04.1973
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1890
Отец: Щенёв Полуэкт Липатович
Мать: Щенёва Татьяна Фроловна
Рождение ребёнка
11.11.1928
Сын: Щенёв Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Щенёва Полина Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щенёва Полина Игнатьевна
Смерть
03.04.1973
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область