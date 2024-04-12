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Щенёв Гаврила Полуэктович

Место рождения

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

07.09.1890

Дата смерти

03.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1890

Отец: Щенёв Полуэкт Липатович

Мать: Щенёва Татьяна Фроловна

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.11.1928

Сын: Щенёв Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Щенёва Полина Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенёва Полина Игнатьевна

Смерть
03.04.1973
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
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