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Трубников Степан Егорович

Место рождения

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

17.07.1913

Дата смерти

11.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1913

Отец: Трубников Егор Иванович

Мать: Щенёва Полина Игнатьевна

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1942

Сын: Трубников Владимир Степанович

Мать ребёнка: Трубникова Ульяна Федоровна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.09.1956

Дочь: Мухтаренко Лидия Степановна

Мать ребёнка: Трубникова Ульяна Федоровна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Смерть
11.07.1975
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