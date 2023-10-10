Трубников Степан Егорович
Место рождения
Дата рождения17.07.1913
Дата смерти11.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1913
Отец: Трубников Егор Иванович
Мать: Щенёва Полина Игнатьевна
Рождение ребёнка
25.05.1942
Сын: Трубников Владимир Степанович
Мать ребёнка: Трубникова Ульяна Федоровна
Рождение ребёнка
29.09.1956
Дочь: Мухтаренко Лидия Степановна
Мать ребёнка: Трубникова Ульяна Федоровна
Смерть
11.07.1975