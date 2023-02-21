Старков Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Старков Алексей Константинович
Мать ребёнка: Старкова Пелагея Иоановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Старков Иосиф Константинович
Мать ребёнка: Старкова Пелагея Иоановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Старков Иван Константинович
Мать ребёнка: Старкова Пелагея Иоановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно