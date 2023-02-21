Старков Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старков Константин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Старков Алексей Константинович

Мать ребёнка: Старкова Пелагея Иоановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Старков Иосиф Константинович

Мать ребёнка: Старкова Пелагея Иоановна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Старков Иван Константинович

Мать ребёнка: Старкова Пелагея Иоановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Пелагея Иоановна

Смерть
Неизвестно
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