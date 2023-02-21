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Старков Иван Константинович
Старков Иван Константинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Старков Константин Андреевич
Мать
Старкова Пелагея Иоановна
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Старков Константин Андреевич
Мать:
Старкова Пелагея Иоановна
Смерть
1941
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