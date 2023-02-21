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Старков Иван Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Старков Константин Андреевич

Мать: Старкова Пелагея Иоановна

Смерть
1941
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