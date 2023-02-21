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Старков Иосиф Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Старков Константин Андреевич

Мать: Старкова Пелагея Иоановна

Смерть
1919
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