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Старков Иосиф Константинович
Старков Иосиф Константинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1892
Дата смерти
1919
Пол
Мужской
Отец
Старков Константин Андреевич
Мать
Старкова Пелагея Иоановна
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Старков Константин Андреевич
Мать:
Старкова Пелагея Иоановна
Смерть
1919
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