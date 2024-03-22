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Кольцовъ Егоръ

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кольцовъ Петръ

Мать: Кольцова Настасья Андреева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1789

Жена: Кольцова Софья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Кольцова Софья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кольцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Кольцова Софья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1796

Сын: Кольцовъ Максимъ

Мать ребёнка: Кольцова Софья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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