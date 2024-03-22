Кольцовъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Кольцовъ Петръ
Бракосочетание
05.02.1789
Жена: Кольцова Софья
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Кольцова Софья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кольцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Кольцова Софья
Рождение ребёнка
10.08.1796
Сын: Кольцовъ Максимъ
Мать ребёнка: Кольцова Софья