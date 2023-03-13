Кольцова Настасья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кольцовъ Егоръ
Отец ребёнка: Кольцовъ Петръ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кольцовъ Захаръ
Отец ребёнка: Кольцовъ Петръ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кольцовъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кольцовъ Петръ