Кольцовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцовъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Кольцовъ Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Кольцовъ Егоръ

Мать ребёнка: Кольцова Настасья Андреева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Кольцовъ Захаръ

Мать ребёнка: Кольцова Настасья Андреева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Кольцова Настасья Андреева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольцова Настасья Андреева

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