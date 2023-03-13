Кольцовъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Кольцовъ Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кольцовъ Егоръ
Мать ребёнка: Кольцова Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кольцовъ Захаръ
Мать ребёнка: Кольцова Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Кольцова Настасья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно