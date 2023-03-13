Кольцова (Биндалева) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Биндалевъ Леонтий
Бракосочетание
05.02.1789
Муж: Кольцовъ Егоръ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Кольцовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кольцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кольцовъ Егоръ
Рождение ребёнка
10.08.1796
Сын: Кольцовъ Максимъ
Отец ребёнка: Кольцовъ Егоръ