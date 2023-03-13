Кольцова (Биндалева) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова (Биндалева) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Биндалевъ Леонтий

Мать: Биндалева Авдотья Степанова

Бракосочетание
05.02.1789

Муж: Кольцовъ Егоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Кольцовъ Егоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кольцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кольцовъ Егоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1796

Сын: Кольцовъ Максимъ

Отец ребёнка: Кольцовъ Егоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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