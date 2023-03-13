Биндалева Авдотья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биндалева Авдотья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Гуненкова Прасковья

Отец ребёнка: Биндалевъ Леонтий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кольцова Софья

Отец ребёнка: Биндалевъ Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биндалевъ Леонтий

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