Биндалева Авдотья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Гуненкова Прасковья
Отец ребёнка: Биндалевъ Леонтий
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кольцова Софья
Отец ребёнка: Биндалевъ Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Биндалевъ Леонтий