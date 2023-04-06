Гуненкова (Биндалева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Биндалевъ Леонтий
Бракосочетание
05.05.1784
Муж: Гуненковъ Петръ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Гуненковъ Петръ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Гуненковъ Семенъ
Отец ребёнка: Гуненковъ Петръ
Рождение ребёнка
11.11.1792
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Гуненковъ Петръ