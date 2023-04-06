Гуненкова (Биндалева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуненкова (Биндалева) Прасковья

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Биндалевъ Леонтий

Мать: Биндалева Авдотья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.05.1784

Муж: Гуненковъ Петръ

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Гуненковъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Гуненковъ Семенъ

Отец ребёнка: Гуненковъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1792

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Гуненковъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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