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Гуненковъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Гуненковъ Афонасий

Мать: не указана

Бракосочетание
05.05.1784

Жена: Гуненкова Прасковья

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Гуненкова Прасковья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Гуненковъ Семенъ

Мать ребёнка: Гуненкова Прасковья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1792

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Гуненкова Прасковья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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