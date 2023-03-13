Гуненковъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Гуненковъ Афонасий
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1784
Жена: Гуненкова Прасковья
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Гуненкова Прасковья
Рождение ребёнка
1790
Сын: Гуненковъ Семенъ
Мать ребёнка: Гуненкова Прасковья
Рождение ребёнка
11.11.1792
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Гуненкова Прасковья