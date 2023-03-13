Биндалевъ Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биндалевъ Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Биндалевъ Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Гуненкова Прасковья

Мать ребёнка: Биндалева Авдотья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кольцова Софья

Мать ребёнка: Биндалева Авдотья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биндалева Авдотья Степанова

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