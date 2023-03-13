Биндалевъ Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Биндалевъ Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Гуненкова Прасковья
Мать ребёнка: Биндалева Авдотья Степанова
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кольцова Софья
Мать ребёнка: Биндалева Авдотья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно