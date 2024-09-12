Лысяков Владимир Николаевич 10.04.1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Лысяков Владимир Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.04.1948

умер Неизвестно

Супруги
Лысякова (Толстая) Наталья Олеговна14.07.1954 г.р.
Дети
Лысяков Иван Владимирович21.08.1977 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1977

Сын: Лысяков Иван Владимирович

Мать ребёнка: Лысякова (Толстая) Наталья Олеговна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысякова (Толстая) Наталья Олеговна

Зубовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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