Лысяков Владимир Николаевич
мужской, родился 10.04.1948
умер Неизвестно
Супруги
Лысякова (Толстая) Наталья Олеговна14.07.1954 г.р.
Дети
Лысяков Иван Владимирович21.08.1977 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1977
Сын: Лысяков Иван Владимирович
Мать ребёнка: Лысякова (Толстая) Наталья Олеговна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Зубовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно