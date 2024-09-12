Лысяков Иван Владимирович 21.08.1977 — найти родственников по фамилии на Familio

Лысяков Иван Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 21.08.1977, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Лысяков Владимир Николаевич10.04.1948 г.р.
Мать
Лысякова (Толстая) Наталья Олеговна14.07.1954 г.р.
Супруги
Лысякова (Иванова) Галина Евгеньевна04.11.1980 г.р.
Дети
Лысяков Олег Иванович25.01.2010 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1977

Отец: Лысяков Владимир Николаевич

Мать: Лысякова (Толстая) Наталья Олеговна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысякова (Иванова) Галина Евгеньевна

Рождение ребёнка
25.01.2010

Сын: Лысяков Олег Иванович

Мать ребёнка: Лысякова (Иванова) Галина Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва

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