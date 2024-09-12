Лысяков Иван Владимирович
мужской, родился 21.08.1977, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЛысяков Владимир Николаевич10.04.1948 г.р.
МатьЛысякова (Толстая) Наталья Олеговна14.07.1954 г.р.
Супруги
Лысякова (Иванова) Галина Евгеньевна04.11.1980 г.р.
Дети
Лысяков Олег Иванович25.01.2010 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1977
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.2010
Мать ребёнка: Лысякова (Иванова) Галина Евгеньевна
Москва, город федерального значения Москва