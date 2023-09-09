Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Антонович

Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Антонович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Антонович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Иван Антонович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

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