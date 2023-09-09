Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Антонович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Антонович
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Антонович
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Иван Антонович