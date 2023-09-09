Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Наталья
Смерть
Неизвестно