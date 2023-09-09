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Иван Антонович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Наталья

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Наталья

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Наталья

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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