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Чернышов Николай Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Чернышев Никифор Семенович

Мать: Чернышева Александра Минаевна

Бракосочетание
01.10.1890

Жена: Чернышова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1891

Сын: Чернышов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Чернышов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
02.03.1896

Сын: Чернышев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1899

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.1902

Сын: Чернышев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1904

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Чернышов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
27.03.1908

Сын: Чернышов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
04.07.1909

Сын: Чернышов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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