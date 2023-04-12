Чернышов Николай Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
01.10.1890
Рождение ребёнка
06.11.1891
Сын: Чернышов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Чернышов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
02.03.1896
Сын: Чернышев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
01.09.1899
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
24.01.1902
Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
30.03.1904
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
22.02.1906
Сын: Чернышов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
27.03.1908
Сын: Чернышов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
04.07.1909
Сын: Чернышов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Чернышова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно