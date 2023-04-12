Чернышова (Левонова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышова (Левонова) Мария Николаевна

Чернышова (Левонова) Мария Николаевна

Место рождения

село Медведево

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

село Медведево
Бракосочетание
01.10.1890

Муж: Чернышов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
06.11.1891

Сын: Чернышов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Чернышов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
02.03.1896

Сын: Чернышев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
01.09.1899

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
24.01.1902

Сын: Чернышев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
30.03.1904

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Чернышов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
27.03.1908

Сын: Чернышов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
04.07.1909

Сын: Чернышов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close