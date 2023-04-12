Чернышова (Левонова) Мария Николаевна
Место рождениясело Медведево
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.10.1890
Рождение ребёнка
06.11.1891
Сын: Чернышов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Чернышов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
02.03.1896
Сын: Чернышев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
01.09.1899
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
24.01.1902
Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
30.03.1904
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
22.02.1906
Сын: Чернышов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
27.03.1908
Сын: Чернышов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
04.07.1909
Сын: Чернышов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович
Смерть
Неизвестно