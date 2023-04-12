Чернышева Александра Минаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Чернышов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Чернышев Никифор Семенович
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Чернышов Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Чернышев Никифор Семенович
Рождение ребёнка
07.04.1879
Сын: Чернышев Федор Никифорович
Отец ребёнка: Чернышев Никифор Семенович
Зарайский уезд Полянская волость д.Кошелевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Чернышев Никифор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Сеня
Отец ребёнка: Чернышев Никифор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Чернышев Никифор Семенович