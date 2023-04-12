Чернышева Александра Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Александра Минаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Чернышов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Чернышев Никифор Семенович

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Чернышов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Чернышев Никифор Семенович

Рождение ребёнка
07.04.1879

Сын: Чернышев Федор Никифорович

Отец ребёнка: Чернышев Никифор Семенович

Зарайский уезд Полянская волость д.Кошелевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Чернышев Никифор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Сеня

Отец ребёнка: Чернышев Никифор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Чернышев Никифор Семенович

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