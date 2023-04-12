Чернышев Никифор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти04.04.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Чернышов Николай Никифорович
Мать ребёнка: Чернышева Александра Минаевна
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Чернышов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Чернышева Александра Минаевна
Рождение ребёнка
07.04.1879
Сын: Чернышев Федор Никифорович
Мать ребёнка: Чернышева Александра Минаевна
Зарайский уезд Полянская волость д.Кошелевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Василий Никифорович
Мать ребёнка: Чернышева Александра Минаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Сеня
Мать ребёнка: Чернышева Александра Минаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Иван Никифорович
Мать ребёнка: Чернышева Александра Минаевна
Смерть
04.04.1889
Причина смерти: от водянки