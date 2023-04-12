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Чернышев Никифор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

04.04.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Чернышов Николай Никифорович

Мать ребёнка: Чернышева Александра Минаевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Чернышов Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Чернышева Александра Минаевна

Рождение ребёнка
07.04.1879

Сын: Чернышев Федор Никифорович

Мать ребёнка: Чернышева Александра Минаевна

Зарайский уезд Полянская волость д.Кошелевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Чернышева Александра Минаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Сеня

Мать ребёнка: Чернышева Александра Минаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Чернышева Александра Минаевна

Смерть
04.04.1889
Причина смерти: от водянки
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