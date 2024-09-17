Старухина Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смерти22.04.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 85
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Сын: Старухин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Старухин Василий Михайлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 151
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Отец ребёнка: Старухин Василий Михайлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 17 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 85
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Сын: Старухин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Старухин Василий Михайлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 25
Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1877
Сын: Старухин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Старухин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Отец ребёнка: Старухин Василий Михайлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 151 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 85
Рождение ребёнка
17.03.1885
Сын: Старухин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Старухин Василий Михайлович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 15
Смерть
22.04.1895
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 8