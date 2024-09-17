Старухина Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старухина Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

22.04.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1845 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 85
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старухин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Сын: Старухин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Старухин Василий Михайлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 151
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Сын: Старухин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Старухин Василий Михайлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 17 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 85
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Сын: Старухин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Старухин Василий Михайлович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 25
Рождение ребёнка
Вычислено ?.08.1877

Сын: Старухин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Старухин Василий Михайлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Старухин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Старухин Василий Михайлович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 151 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 85
Рождение ребёнка
17.03.1885

Сын: Старухин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Старухин Василий Михайлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 15
Смерть
22.04.1895
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 8

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