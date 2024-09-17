Старухин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1864
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 151
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1888
Дочь: (Старухина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Старухина (Треничева?) Параскева Семеновна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 151 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1890
Мать ребёнка: Старухина (Треничева?) Параскева Семеновна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 22
Рождение ребёнка
14.11.1891
Сын: Старухин Павел Михайлович
Мать ребёнка: Старухина (Треничева?) Параскева Семеновна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 41
Рождение ребёнка
11.12.1892
Сын: Старухин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Старухина (Треничева?) Параскева Семеновна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 62
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Дочь: (Старухина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Старухина (Треничева?) Параскева Семеновна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 151
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Мать ребёнка: Старухина (Треничева?) Параскева Семеновна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 151
Смерть
После 1915