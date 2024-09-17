Старухина (Треничева?) Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старухина (Треничева?) Параскева Семеновна

Место рождения

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: Треничев Семен

Мать: не указана

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 151
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старухин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
28.11.1888

Дочь: (Старухина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Старухин Михаил Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 151 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1890

Сын: Старухин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Старухин Михаил Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 22
Рождение ребёнка
14.11.1891

Сын: Старухин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Старухин Михаил Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 41
Рождение ребёнка
11.12.1892

Сын: Старухин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Старухин Михаил Васильевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 62
Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Дочь: (Старухина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Старухин Михаил Васильевич

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 151
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Старухин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Старухин Михаил Васильевич

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 151
Смерть
После 1915

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