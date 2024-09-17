Старухин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1874
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 25
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: (Старухина) Антонина Александровна
Мать ребёнка: Старухина Зиновия Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 25
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Дочь: (Старухина) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Старухина Зиновия Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 25
Рождение ребёнка
14.04.1914
Сын: Старухин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Старухина Зиновия Ивановна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 27
Смерть
Неизвестно