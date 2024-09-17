Старухин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарухин Александр Васильевич

Старухин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: Старухин Василий Михайлович

Мать: Старухина Агрипина Ивановна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 25
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старухина Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Дочь: (Старухина) Антонина Александровна

Мать ребёнка: Старухина Зиновия Ивановна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 25
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Дочь: (Старухина) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Старухина Зиновия Ивановна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 25
Рождение ребёнка
14.04.1914

Сын: Старухин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Старухина Зиновия Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 27
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.