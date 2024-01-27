Косарев Kosareff Трофим Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти10.01.1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Косырев Матвей
Рождение ребёнка
1776
Сын: Косарев Kosareff Василий Трофимович
Мать ребёнка: Косырева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Косырев Андрей Трофимович
Мать ребёнка: Косырева Мария Семеновна
Смерть
10.01.1804
Самарский уезд, село Каменка, Симбирская губерния