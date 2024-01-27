Косарев Kosareff Трофим Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Kosareff Трофим Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

10.01.1804

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Косырев Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Косарев Kosareff Василий Трофимович

Мать ребёнка: Косырева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Косырев Андрей Трофимович

Мать ребёнка: Косырева Мария Семеновна

Смерть
10.01.1804
Самарский уезд, село Каменка, Симбирская губерния
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