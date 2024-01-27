Косырев Андрей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосырев Андрей Трофимович

Косырев Андрей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Косарев Kosareff Трофим Матвеевич

Мать: Косырева Мария Семеновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close