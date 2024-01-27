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Косырев Андрей Трофимович
Косырев Андрей Трофимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1784
Пол
Мужской
Отец
Косарев Kosareff Трофим Матвеевич
Около 1741 г.р.
Мать
Косырева Мария Семеновна
Около 1740 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец:
Косарев Kosareff Трофим Матвеевич
Мать:
Косырева Мария Семеновна
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