Косырева Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырева Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Косарев Kosareff Василий Трофимович

Отец ребёнка: Косарев Kosareff Трофим Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Косырев Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Косарев Kosareff Трофим Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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