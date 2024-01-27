Косырева Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Косарев Kosareff Василий Трофимович
Отец ребёнка: Косарев Kosareff Трофим Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Косырев Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Косарев Kosareff Трофим Матвеевич
Смерть
Неизвестно