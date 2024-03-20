Goudime-Levkovitsch Paul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Goudime-Levkovitsch Paul

Место рождения

Istanbul Province, Turkey

Дата рождения

15.07.1910

Дата смерти

26.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1910

Отец: Гудим-Левкович Павел Павлович

Мать: Raynaud (goudime-Levkovitsch) Evelyn Frances Henrietta

Istanbul Province, Turkey
Бракосочетание
20.11.1935

Жена: Goudime-Levkovitsch Sheila Violet

Westminster, England
Место жительства
29.09.1939
Little Lynham, East Drive, Egham, Surrey, England
Работа или профессия
Неизвестно
Aeronautical Engineer
Смерть
26.10.1984
Fulham, London, England
Похороны
Неизвестно
Windlesham Cemetery, Windlesham, Surrey, England.
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