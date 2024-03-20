Goudime-Levkovitsch Paul
Место рожденияIstanbul Province, Turkey
Дата рождения15.07.1910
Дата смерти26.10.1984
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1910
Istanbul Province, Turkey
Бракосочетание
20.11.1935
Westminster, England
Место жительства
29.09.1939
Little Lynham, East Drive, Egham, Surrey, England
Работа или профессия
Неизвестно
Aeronautical Engineer
Смерть
26.10.1984
Fulham, London, England
Похороны
Неизвестно
Windlesham Cemetery, Windlesham, Surrey, England.