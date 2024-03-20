Goudime-Levkovitsch (Mcneill) Sheila Violet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGoudime-Levkovitsch (Mcneill) Sheila Violet

Goudime-Levkovitsch (Mcneill) Sheila Violet

Место рождения

London, England

Дата рождения

02.03.1908

Дата смерти

?.11.1986

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1908

Отец: Mcneill, Obe Charles Fitzroy Ponsonby

Мать: Mcneill Constance

London, England
Бракосочетание
20.11.1935

Муж: Goudime-Levkovitsch Paul

Westminster, England
Место жительства
29.09.1939
Little Lynham, East Drive, Egham, Surrey, England
Работа или профессия
Неизвестно
Unpaid Domestic Duties
Смерть
?.11.1986
Alton, Hampshire, England
Похороны
Неизвестно
Windlesham Cemetery, Windlesham, Surrey, England.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close