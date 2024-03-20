Goudime-Levkovitsch (Mcneill) Sheila Violet
Место рожденияLondon, England
Дата рождения02.03.1908
Дата смерти?.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1908
London, England
Бракосочетание
20.11.1935
Westminster, England
Место жительства
29.09.1939
Little Lynham, East Drive, Egham, Surrey, England
Работа или профессия
Неизвестно
Unpaid Domestic Duties
Смерть
?.11.1986
Alton, Hampshire, England
Похороны
Неизвестно
Windlesham Cemetery, Windlesham, Surrey, England.