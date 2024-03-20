Raynaud (Goudime-Levkovitsch) (Green) Evelyn Frances Henrietta
Место рождения96 Eaton Square, London, England
Дата рождения08.11.1880
Дата смерти12.09.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1880
Отец: Green Philip
96 Eaton Square, London, England
Рождение ребёнка
?.09.1907
Дочь: Hulton Kira
Отец ребёнка: Гудим-Левкович Павел Павлович
London, England
Бракосочетание
?.11.1907
Рождение ребёнка
15.07.1910
Отец ребёнка: Гудим-Левкович Павел Павлович
Istanbul Province, Turkey
Развод
Неизвестно
Смерть
12.09.1944
Liebenau, Germany