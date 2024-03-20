Raynaud (Goudime-Levkovitsch) (Green) Evelyn Frances Henrietta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Raynaud (Goudime-Levkovitsch) (Green) Evelyn Frances Henrietta

Место рождения

96 Eaton Square, London, England

Дата рождения

08.11.1880

Дата смерти

12.09.1944

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1880

Отец: Green Philip

Мать: Green (pratt) Clementina Augusta

96 Eaton Square, London, England
Рождение ребёнка
?.09.1907

Дочь: Hulton Kira

Отец ребёнка: Гудим-Левкович Павел Павлович

London, England
Бракосочетание
?.11.1907

Муж: Гудим-Левкович Павел Павлович

Рождение ребёнка
15.07.1910

Сын: Goudime-Levkovitsch Paul

Отец ребёнка: Гудим-Левкович Павел Павлович

Istanbul Province, Turkey
Развод
Неизвестно

Муж: Гудим-Левкович Павел Павлович

Смерть
12.09.1944
Liebenau, Germany
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