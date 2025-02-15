Толстая (Алеева) Анна Павловна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Алеева) Анна Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1804, Владимирская губерния, Российская Империя

умерла Неизвестно

Супруги
Толстой Николай Петрович01.11.1792 г.р.
Дети
Толстая Екатерина Николаевна05.04.1822 г.р.
Толстой Николай Николаевич15.08.1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
05.04.1822

Дочь: Толстая Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1823

Муж: Толстой Николай Петрович

Дубровка, Владимирская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
15.08.1824

Сын: Толстой Николай Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Петрович

Рождение ребёнка
10.04.1826

Сын: Толстой Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Петрович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Белякова (Толстая) София Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Петрович

Смерть
Неизвестно

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