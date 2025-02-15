Толстая (Алеева) Анна Павловна
женский, родилась 1804, Владимирская губерния, Российская Империя
умерла Неизвестно
Супруги
Толстой Николай Петрович01.11.1792 г.р.
Дети
Толстая Екатерина Николаевна05.04.1822 г.р.
Толстой Николай Николаевич15.08.1824 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Владимирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.04.1822
Дочь: Толстая Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1823
Дубровка, Владимирская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.08.1824
Сын: Толстой Николай Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1826
Отец ребёнка: Толстой Николай Петрович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Белякова (Толстая) София Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Петрович
Смерть
Неизвестно