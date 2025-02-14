Толстой Николай Николаевич
мужской, родился 15.08.1824
умер 1879
МатьТолстая (Алеева) Анна Павловна1804 г.р.
ОтецТолстой Николай Петрович01.11.1792 г.р.
Супруги
Толстая Елизавета Сергеевна16.09.1834 г.р.
Дети
Козакова (Толстая) Анна Николаевна30.01.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1824
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1878
Дочь: Козакова (Толстая) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Толстая Елизавета Сергеевна
Смерть
1879