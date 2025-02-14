Толстой Николай Николаевич 15.08.1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой Николай Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.08.1824

умер 1879

Мать
Толстая (Алеева) Анна Павловна1804 г.р.
Отец
Толстой Николай Петрович01.11.1792 г.р.
Супруги
Толстая Елизавета Сергеевна16.09.1834 г.р.
Дети
Козакова (Толстая) Анна Николаевна30.01.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1824

Отец: Толстой Николай Петрович

Мать: Толстая (Алеева) Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
30.01.1878

Дочь: Козакова (Толстая) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Сергеевна

Смерть
1879

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