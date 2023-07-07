Олейник (Долгова) Нина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Олейник) Васильевна
Отец ребёнка: Олейник Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Олейник) Васильевна
Отец ребёнка: Олейник Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Богданов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богданова) Оля Владимировна
Отец ребёнка: Богданов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Владимир
Рождение ребёнка
05.08.1971
Дочь: (Богданова) Лена Владимировна
Отец ребёнка: Богданов Владимир