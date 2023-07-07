Олейник (Долгова) Нина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейник (Долгова) Нина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Долгов Анатолий Васильевич

Мать: Долгова (Сигалаева) Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Олейник) Васильевна

Отец ребёнка: Олейник Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Олейник) Васильевна

Отец ребёнка: Олейник Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейник Василий Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Богданов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богданова) Оля Владимировна

Отец ребёнка: Богданов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Владимир

Рождение ребёнка
05.08.1971

Дочь: (Богданова) Лена Владимировна

Отец ребёнка: Богданов Владимир

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