Долгов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1918
Отец: Долгов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Олейник Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Долгова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Долгова Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно