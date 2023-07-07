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Долгов Анатолий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1918

Отец: Долгов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Олейник Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Долгова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Долгова Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно