Богданов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Олейник (Долгова) Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богданова) Оля Владимировна

Мать ребёнка: Олейник (Долгова) Нина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олейник (Долгова) Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
05.08.1971

Дочь: (Богданова) Лена Владимировна

Мать ребёнка: Олейник (Долгова) Нина Анатольевна

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