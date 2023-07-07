Богданов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богданова) Оля Владимировна
Мать ребёнка: Олейник (Долгова) Нина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1971
Дочь: (Богданова) Лена Владимировна
Мать ребёнка: Олейник (Долгова) Нина Анатольевна