Лукконен (Хяргенен) Екатерина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукконен Андрей
Каушта, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукконен Михаил
Отец ребёнка: Лукконен Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукконен Константин
Отец ребёнка: Лукконен Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукконен Иван
Отец ребёнка: Лукконен Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукконен Александр
Отец ребёнка: Лукконен Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лукконен Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукконен Андрей
Смерть
Неизвестно