Лукконен Андрей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукконен Екатерина
Каушта, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукконен Михаил
Мать ребёнка: Лукконен Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукконен Константин
Мать ребёнка: Лукконен Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукконен Иван
Мать ребёнка: Лукконен Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукконен Александр
Мать ребёнка: Лукконен Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Лукконен Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукконен Екатерина
Смерть
Неизвестно