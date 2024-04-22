Лукконен Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукконен Андрей

Место рождения

Введенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Введенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукконен Екатерина

Каушта, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукконен Михаил

Мать ребёнка: Лукконен Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукконен Константин

Мать ребёнка: Лукконен Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукконен Иван

Мать ребёнка: Лукконен Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукконен Александр

Мать ребёнка: Лукконен Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лукконен Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукконен Екатерина

Смерть
Неизвестно
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