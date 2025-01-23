Кузнецова (Кудрявцева) Анастасия 19.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Кудрявцева) Анастасия

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 19.03.1926, Дымцево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

умерла 29.12.2012, Сусанино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Отец
Кудрявцев Владимир Парфиньевич1889 г.р.
Мать
Кудрявцева МарияНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецов Сергей05.06.1930 г.р.
Дети
Кузнецов Сергей18.02.1955 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926

Отец: Кудрявцев Владимир Парфиньевич

Мать: Кудрявцева Мария

Дымцево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сергей

Рождение ребёнка
19.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей

Сусанино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
18.02.1955

Сын: Кузнецов Сергей

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей

Смерть
29.12.2012
Сусанино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Причина смерти: Инсульт

Похороны
Неизвестно
Сусанино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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