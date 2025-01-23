Кузнецова (Кудрявцева) Анастасия
женский, родилась 19.03.1926, Дымцево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
умерла 29.12.2012, Сусанино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
ОтецКудрявцев Владимир Парфиньевич1889 г.р.
МатьКудрявцева МарияНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецов Сергей05.06.1930 г.р.
Дети
Кузнецов Сергей18.02.1955 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926
Отец: Кудрявцев Владимир Парфиньевич
Мать: Кудрявцева Мария
Дымцево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Сергей
Рождение ребёнка
19.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей
Рождение ребёнка
18.02.1955
Сын: Кузнецов Сергей
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей
Смерть
29.12.2012
Похороны
Неизвестно