Кудрявцева Мария
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Кудрявцев Владимир Парфиньевич1889 г.р.
Дети
Кузнецова (Кудрявцева) Анастасия19.03.1926 г.р.
Афанасьева (Кудрявцева) ЛюбовьНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева (Кудрявцева) Любовь
Отец ребёнка: Кудрявцев Владимир Парфиньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Владимир Парфиньевич
Рождение ребёнка
19.03.1926
Дочь: Кузнецова (Кудрявцева) Анастасия
Отец ребёнка: Кудрявцев Владимир Парфиньевич
Дымцево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно