Кудрявцева Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кудрявцева Мария

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Кудрявцев Владимир Парфиньевич1889 г.р.
Дети
Кузнецова (Кудрявцева) Анастасия19.03.1926 г.р.
Афанасьева (Кудрявцева) ЛюбовьНеизвестно г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева (Кудрявцева) Любовь

Отец ребёнка: Кудрявцев Владимир Парфиньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Владимир Парфиньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Владимир Парфиньевич

Рождение ребёнка
19.03.1926

Дочь: Кузнецова (Кудрявцева) Анастасия

Отец ребёнка: Кудрявцев Владимир Парфиньевич

Дымцево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.