Попов Пётр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова (Оконишникова) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Попова (Оконишникова) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1897 ст.
Дочь: (Попова) Августа Петровна
Мать ребёнка: Попова (Оконишникова) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1900 ст.
Мать ребёнка: Попова (Оконишникова) Параскева Ивановна
Рождение 19.12.1900 по новому
Смерть
Неизвестно