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Попов Пётр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Филипп Симеонович (Семёнович)

Мать: Попова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Оконишникова) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Попова (Оконишникова) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Попова (Оконишникова) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий (Умер В Детстве) (Умер В Детстве)

Мать ребёнка: Попова (Оконишникова) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1897 ст.

Дочь: (Попова) Августа Петровна

Мать ребёнка: Попова (Оконишникова) Параскева Ивановна

Новотроицкое, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.12.1900 ст.

Сын: Попов Николай Петрович

Мать ребёнка: Попова (Оконишникова) Параскева Ивановна

Новотроицкое, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение 19.12.1900 по новому
Смерть
Неизвестно

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