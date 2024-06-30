Попова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Евдокия Алексеевна

Попова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Попов Филипп Симеонович (Семёнович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Попов Филипп Симеонович (Семёнович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Попов Филипп Симеонович (Семёнович)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.